La tempête Petra provoque cinq accidents et des dégats

La Suisse a été balayée par des vents violents dans la nuit de lundi à mardi. Les rafales de la tempête Petra ont dépassé les 150 km/h par endroits, mais les dégâts sont restés mesurés.

Des pointes à 153 km/h ont été enregistrées au Chasseral (BE) alors qu'elles ont atteint 152 km/h au Hörnli dans le canton de Zurich. Le Moléson (FR) a quant à lui été balayé par des bourrasques à 146 km/h, selon le site de MétéoSuisse. Les Attelas (VS), La Dôle (VD), le Col des Mosses (VD), le Titlis (OW), le Säntis (AI) ainsi que l'Uetliberg (ZH) ont également connu des rafales dépassant les 100 km/h.

MeteoNews a enregistré les plus fortes rafales aux sommets du Bantiger et du Napf avec 171 km/h, respectivement dans l'Emmental et le canton de Lucerne. MétéoSuisse avait émis un avertissement de degré 3 pour l'ensemble de la Suisse en raison des rafales de vent, soit un niveau de danger considérable.

Les vents violents ont provoqué cinq accidents de la route. Deux à Zurich, un à Berne, un à St-Gall et un en Valais. Aucun blessé n'est à déplorer.

Coupures de courant

Dans le canton de Berne, la police cantonale a tweeté avoir reçu environ 110 annonces en lien avec la tempête. Si la plupart concernaient des arbres tombés, une personne a cependant également été transportée à l'hôpital suite à un accident de voiture.

L'électricien BKW a annoncé de son côté que 12'000 de ses clients de l'Oberland bernois, de l'Emmental et du canton du Jura avaient été touchés par des coupures de courant. Six cents clients étaient encore impactés mardi à 10h30.

En Valais, un automobiliste a heurté un rocher tombé sur la route à Salvan. Au total, la centrale d'intervention du canton a été sollicitée à six reprises.

Dans les alpes vaudoises, trois lignes ont été interrompues. Des arbres tombés sur les voies perturbaient dans la matinée le trafic entre Aigle et Le Sépey, entre Bévieux et Gryon et entre Montbovon (FR) et Rossinière (VD). Sur ces trois lignes, des retards et des suppressions étaient à prévoir.

Ailleurs en Suisse romande, il n'y a pas eu de perturbations sur le réseau CFF ni de dégâts sur les voies causés par les forts vents de la nuit, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole des CFF. La ligne des Chemins de fer du Jura a cependant été coupée entre Glovelier et Saignelégier en raison d'un arbre tombé sur les rails.

Arbres déracinés

Eole a également provoqué de nombreux déracinements. La police vaudoise a signalé une quinzaine d'arbres arrachés et tombés sur la chaussée dans le canton, particulièrement dans le Chablais, mais aussi à Yverdon. Il n'y a pas eu de blessés, précise une porte-parole de la police cantonale.

A Genève, le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu à six reprises, principalement entre 3h45 et 4h00. Les pompiers ont notamment sécurisé des échafaudages et évacué un petit arbre qui était tombé sur la route à Bellevue (GE). Il n’y a pas eu de dégât majeur, selon le SIS.

Sur le lac Léman, le parcours aller-retour de la ligne de la CGN N2 entre Lausanne-Ouchy et Thonon-les-Bains a été suspendu 3 heures entre le premier départ à 04h40 et ce jusqu'à 07h40, a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la Compagnie générale de navigation (CGN).

La tempête a grosso modo engendré les mêmes effets outre-Sarine. Les polices de Zurich, St-Gall, Lucerne et du canton de Thurgovie ont été fortement sollicitées pour des dégâts matériels et des chutes d'arbres.

/ATS