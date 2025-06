La vague de chaleur s'étend sur toute la Suisse

En raison de la canicule, la Confédération a décrété le deuxième niveau de danger le plus élevé (3 sur 4) dans une grande partie de la Suisse à partir de dimanche. Des températures allant jusqu'à 35 degrés sont attendues dans les prochains jours.

Alors que les plaines du Sud des Alpes, du Valais et de la région lémaniques sont déjà touchées par une vague de chaleur samedi, celle-ci atteindra également les autres régions de basse altitude dans tout le pays dimanche, annonce samedi MétéoSuisse sur son site internet.

Les températures devraient ainsi atteindre 32 à 34 degrés au cours des prochains jours au sud des Alpes, avec une humidité relative pouvant atteindre jusqu'à 55%. Même la nuit, la température ne devrait plus descendre en dessous de 20 degrés.

Dans les plaines de Suisse alémanique, on s'attend à des températures de 33 degrés à partir de dimanche, et jusqu'à 35 degrés dans la région de Bâle. L'humidité relative de l'air pourrait atteindre 30 à 45%. Les températures minimales devraient se situer entre 17 et 21 degrés et être plus élevées dans les zones urbaines.

