La vente légale de cannabis à Lausanne a pris 5% au marché noir

Un mois après son ouverture, le magasin de vente régulée de cannabis à Lausanne a écoulé 4,5 kg de cette drogue, selon le directeur adjoint d'Addiction suisse Frank Zobel. 'C'est ainsi 5% que nous pensons avoir pris au marché noir', affirme-t-il.

Près de 320 personnes sont venues acheter du cannabis dans la nouvelle structure, explique dans un entretien diffusé samedi par le journal 24 Heures le directeur adjoint d'Addiction suisse, qui mène le volet scientifique du projet Cann-L. 'Elles sont, en moyenne, âgées de 35 à 40 ans et n'apparaissent généralement dans aucun programme lié à l'addiction'.

M. Zobel précise que plus de 600 autres adultes lausannois ont déjà pris rendez-vous pour rejoindre le projet dans les prochains mois. Le cannabis le plus demandé est le plus puissant, ajoute-t-il. 'Il affiche un taux autour de 15% de THC et représente 40% des ventes'.

Toujours des vendeurs de drogue

Si les vendeurs de drogue sont toujours présents dans le quartier, 'c'est parce que cette première vague de participants ne se fournissait pas dans la rue, mais plutôt en circuit très court, auprès de connaissances ou de producteurs, par exemple', souligne M. Zobel. Les vendeurs dans la rue 'répondent plutôt à un besoin spontané'.

Inspiré du Québec, l'essai-pilote lausannois de vente régulée de cannabis récréatif a pour objectif de suivre l'évolution du marché noir, mais aussi évaluer les effets d'une vente à but non lucratif sur le comportement des consommateurs. Les participants doivent répondre à un questionnaire tous les six mois.

D'un coût de 1,7 million de francs, Cann-L est prévu sur une durée de quatre ans et demi. Les villes de Bâle et Zurich se sont déjà lancées dans la vente contrôlée de cannabis en pharmacie en 2023.

Ces différents projets doivent permettre de nourrir les réflexions sur l'évolution de la législation fédérale dans le domaine du cannabis. En Suisse, 4% des personnes majeures consomment du cannabis.

/ATS