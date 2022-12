Les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne (UE) étaient au menu des discussions du Conseil fédéral vendredi. Selon un rapport, la voie bilatérale reste la solution la plus avantageuse pour la Suisse.

Le Conseil fédéral reconnaît le rôle essentiel joué par l’UE en tant qu’acteur global et l'importance pour la Suisse du marché intérieur de l’UE et de ses différents programmes de coopération. 'Dans un monde en proie à des crises multiples, il est encore plus important d’assurer des relations stables entre la Suisse et l’UE. C’est là une garantie de prospérité et de stabilité pour les deux parties', précise le communiqué.

Le document dresse un état des lieux des relations bilatérales et des discussions exploratoires menées avec l’UE. Il évalue les options actuelles de la Suisse en matière de politique européenne sur la base de quatre critères: accès au marché unique, possibilités de coopération, marge de manœuvre politique et faisabilité en matière de politique extérieure.

Le rapport examine les options que sont les relations de libre-échange, la poursuite de la voie bilatérale, l'adhésion à l'Espace économique européen et l'adhésion à l'UE. La voie bilatérale reste la meilleure solution.

