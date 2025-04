Lacs romands et PFAS: dépassement pour les truites et brochets

Les valeurs réglementaires pour les PFAS ne sont pas dépassées dans les perches et les corégones pêchés dans les lacs romands. Des dépassements sont en revanche observés pour la truite et le brochet, ce qui pourrait remettre en question leur commercialisation.

Les chimistes cantonaux romands ont souhaité dès le 1er janvier 2024 faire un état des lieux de la contamination des poissons en substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) provenant des lacs romands et destinés à la vente. À cette fin, une campagne de prélèvements a été organisée entre les cantons abritant la majeure partie de la pêche professionnelle romande (Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud), indique le canton de Vaud lundi dans un communiqué.

Un total de 146 poissons a ainsi pu être prélevé entre mai et décembre 2024 dans le Léman et les lacs de Neuchâtel, de Morat et de Joux. Les espèces les plus consommées ont été ciblées en priorité : perches, corégones (féra, bondelle ou palée), brochets, gardons, truites et sandres.

/ATS