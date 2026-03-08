Lausanne: ballottage général - Le syndic Grégoire Junod en tête

Le 1er tour des communales à Lausanne s'est fini dimanche sur un ballottage général. Le syndic PS Grégoire Junod arrive en tête devant sa camarade Emilie Moeschler et les deux sortants verts Natacha Litzistorf et Xavier Compagny. Le PLR Pierre-Antoine Hildbrand est 5e.

Les deux socialistes en tête ont récolté respectivement 43,3% (16'425) et 42,82% (16'246) des suffrages. Les deux écologistes suivent avec 41,62% (15'789) et 41,41% (15'710). Le sortant PLR réunit, lui, 38,99 des voix (14'792).

Le troisième candidat socialiste de l'alliance rose-rouge-verte Julien Eggenberger (36,53%) se place en 6e position, devant la nouvelle candidate PLR Mathilde Maillard (35,23%). Suivent le popiste Xavier Roth (32,37%) et ensuite l'autre candidate PLR, nouvelle venue aussi, Marlène Bérard (30,89%).

Derrière et distancé, deux UDC arrivent en 10e et 11e place, respectivement Fabrice Moscheni (21,81%) et Patrizia Mori (21,48%).

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour est prévu le 29 mars prochain. Le taux de participation est de 41,17%.

/ATS