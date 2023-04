Lausanne: l'entier de la ligne du métro m2 est à l'arrêt

Un défaut technique a provoqué mercredi matin l'interruption de l'entier de la ligne du métro m2 à Lausanne. Des bus de remplacement ont été mis en service.

Le problème est survenu vers 08h20 et a nécessité l'arrêt total de la ligne, entre Ouchy et Croisettes. La cause n'est pas encore connue, a indiqué à Keystone-ATS Alexandra Gindroz, porte-parole des tl. 'Nos équipes sont actuellement sur place'.

Impossible pour l'heure de dire jusqu'à quand durera l'interruption. Plusieurs rames, qui n'étaient pas en station mais dans le tunnel, ont dû être évacuées par un cheminement au bord des voies. Des bus de remplacement étaient en cours de mise en place au départ d'Ouchy et de la gare.

/ATS