Le Britannique Starmer ouvre les feux sur le tarmac à Genève

Donald Trump est arrivé à Genève lundi. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé à l'aéroport de Cointrin où il a été accueilli par le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente du Conseil d'Etat genevois Anne Hitpold, a constaté Keystone-ATS.

Le président américain est ensuite monté dans l'hélicoptère Marine One pour se rendre à Evian-les-Bains, où il participera au sommet du G7. L'ambassadrice des Etats-Unis à Berne, Callista Gingrich, était également présente sur le tarmac. Le reste de la délégation américaine est monté à bord d'autres appareils.

M. Parmelin accueille dans la cité de Calvin les chefs d'Etat et de gouvernement des pays du G7. C'est le Premier ministre britannique Keir Starmer qui a ouvert les feux en début d'après-midi, accompagné de son épouse Victoria et de son sherpa, le conseiller à la sécurité nationale Jonathan Powell.

A suivi ensuite le Premier ministre canadien Mark Carney, qui a parlé de football et de hockey avec le président de la Confédération. Les deux hommes ne se sont toutefois pas aventurés à un pronostic sur le Suisse-Canada à venir à la Coupe du monde.

'Nous avons trois matchs', pas seulement celui contre les joueurs de Murat Yakin, a tempéré M. Carney. 'Merci pour vos cadeaux, notamment le maillot de Davies', a savouré avec le sourire M. Parmelin, faisant référence à la vedette de l'équipe canadienne Alphonso Davies.

Doivent suivre encore la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz. L'hôte du sommet du G7, Emmanuel Macron, était arrivé dès dimanche dans la ville de France voisine sans passer par Genève.

D'autres dirigeants qui ne font pas partie du club des grandes puissances mais participent à la rencontre avaient vu auparavant de leur côté M. Parmelin. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont ensuite rejoint la ville française.

/ATS