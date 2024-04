Le Bürgenstock: un complexe de luxe aux ambitions diplomatiques

Le Bürgenstock (NW) a une histoire hôtelière de plus de 150 ans. Dans les années 50, les riches et les célèbres s'y retrouvaient. Il a en outre déjà été le théâtre de négociations politiques avant la conférence sur la paix en Ukraine prévue en juin.

Depuis 2017, un complexe hôtelier de luxe comprenant quatre hôtels, des appartements, des restaurants, des bars, des installations sportives, un centre de conférences, un centre commercial et un centre médical accueille des hôtes fortunés du monde entier sur le Bürgenberg, qui surplombe le lac des Quatre-Cantons et la plaine de Stans.

Le fonds souverain du Qatar a investi plus d'un demi-milliard de francs dans les travaux de transformation et d'extension du lieu. Le Bürgenstock est accessible par un bateau direct depuis Lucerne jusqu'au Bürgenstock-Bahn à Kehrsiten. Un car postal circule également depuis Stansstad.

Débuts en 1871

Après avoir connu ses heures de gloire dans les années 1950 et 1960, la destination mondaine a sombré pendant un temps dans un sommeil de Belle au bois dormant.

Le complexe touristique a été construit à partir de 1871 par les pionniers de l'hôtellerie obwaldienne Franz-Josef Bucher et Josef Durrer.

Ceux-ci achetèrent un alpage sur le Bürgenberg et le baptisèrent Bürgenstock. Après la Seconde Guerre mondiale, certains hôtels Belle Epoque furent démolis ou transformés en appartements.

Hepburn et Loren

Le complexe est depuis 1925 aux mains de la famille Frey-Fürst, qui a apporté un nouvel élan au lieu à partir des années 1950. Après des travaux d'aménagement dans le style américain avec une 'piscine hollywoodienne', des vedettes mondiales ont fait le voyage des Etats-Unis.

L'actrice Audrey Hepburn s'est mariée et a vécu au Bürgenstock. Sophia Loren était une habituée et a également vécu sur la montagne. Le chancelier allemand Konrad Adenauer a passé trois fois des vacances au Bürgenstock à partir de 1950 et d'autres hommes d'Etat allemands comme Theodor Heuss, Walter Scheel et Helmuth Schmidt y ont séjourné.

Le fondateur de l'Etat d'Israël David Ben-Gourion et la première ministre Golda Meir sont venus. Le premier ministre indien Jawaharlal Nehru et sa fille Indira Gandhi ont aussi figuré sur la liste des invités, tout comme Charlie Chaplin et des auteurs de livres à succès.

Conférences de paix et Bilderberg

Des personnalités influentes de la politique et de l'économie se sont réunies au Bürgenstock en 1960, 1981 et 1995 pour la conférence de Bilderberg, réunion annuelle fondée en 1954 et destinée à favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du nord. En 1960, le futur président américain Jimmy Carter était également de la partie.

En 2002, les belligérants soudanais ont signé au Bürgenstock un cessez-le-feu pour les monts Nouba, situés dans le centre du pays, sous l'égide des Etats-Unis et de la Suisse. En 2004, les discussions entre la Grèce et la Turquie sur la réunification de Chypre ont échoué sous la houlette de Kofi Anan, alors secrétaire général de l'ONU.

En 2021, la montagne devait revenir sur le devant de la scène internationale avec l'organisation du Forum économique mondial (WEF). Les cantons de Lucerne et de Nidwald préparaient déjà des mesures de sécurité, mais finalement, le WEF s'est déplacé à Singapour en raison de la pandémie de Covid-19.

/ATS