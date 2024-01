Le CERN fête 70 ans de recherche en physique des particules

Le CERN à Meyrin (GE) fête cette année ses 70 ans. De nombreux événements et activités seront organisés afin de mettre en lumière le riche passé du Laboratoire européen pour la physique des particules.

Le programme provisoire, qui couvre toute l’année jusqu’à une cérémonie officielle prévue le 1er octobre, comprend un large éventail d’événements et d’activités pour tous types de public, a indiqué le CERN dans un communiqué.

Le premier évènement public est agendé mardi 30 janvier. Intitulé 'Dévoiler l'Univers', il mêlera science, art et culture, et proposera également une table ronde où des scientifiques débattront de l’évolution de la physique des particules et de l’apport du CERN aux progrès de cette discipline.

Le 7 mars et le 18 avril, d'autres événements présenteront les applications pratiques de la recherche en physique des hautes énergies dans la vie de tous les jours. À la mi-mai, l’accent sera mis sur l’importance de la collaboration internationale dans la réalisation de travaux scientifiques.

En juin et en juillet, il sera question des énigmes irrésolues de la physique des particules, et des infrastructures envisagées pour y apporter quelques réponses. Diverses conférences et expositions seront proposées. Des initiatives visant à promouvoir la science auprès du public seront lancées dans le monde entier, en ligne également.

'Science ouverte'

'Nous montrerons comment, depuis 70 ans, le CERN est à la pointe de la connaissance scientifique et de l’innovation technologique, et en quoi il constitue un modèle pour la formation et l’enseignement, la collaboration et la science ouverte', indique Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, citée dans le communiqué.

Le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) a vu le jour en 1954, peu après la Deuxième Guerre mondiale, avec la mission de soutenir une recherche scientifique d’excellence en Europe et de promouvoir une collaboration pacifique dans la recherche fondamentale.

À mesure que des accélérateurs et des détecteurs plus puissants étaient construits, des découvertes et des innovations cruciales ont pu être réalisées, notamment le boson de Higgs en 2012. Le CERN est aussi le berceau du World Wide Web. Il abrite le Grand collisionneur de hadrons (LHC), qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde.

Aujourd’hui, le CERN comprend 23 Etats membres et 10 Etats membres associés. Il rassemble une communauté comptant plus de 17'000 personnes venues du monde entier, représentant plus de 110 nationalités.

https://cern70.cern/

/ATS