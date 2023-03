Le Centre Valais romand vise la stabilité pour les fédérales

Le Centre Valais romand a désigné vendredi soir sept candidats pour les élections fédérales d'octobre prochain. Parmi eux, les trois sortants qui briguent un nouveau mandat. Le parti centriste lance le coup d'envoi de la campagne dans le canton.

Quelque 300 membres du Centre du Valais romand réunis à la salle des fêtes de Savièse ont désigné par acclamation les sept candidats qui se lancent dans la course aux fédérales. Marianne Maret, première Valaisanne à avoir conquis un siège aux Etats il y a quatre ans, repart pour un tour aux côtés du sortant haut-valaisan Beat Rieder, dont la candidature devrait être validée par Le Centre du Haut-Valais en avril.

Marianne Maret a déclaré 's'éclater' à Berne: 'C'est formidablement intéressant. J'ai la conviction d'être dans le bon parti, un parti des solutions et pragmatique'.

Pour Joachim Rausis, président du Centre du Valais romand, le ticket Maret-Rieder est celui 'qui garantit le mieux la représentation du Haut et du Bas-Valais'. C'est aussi celui qui 'parle d'une même voix aux Etats sans s'annuler dans une confrontation gauche-droite', précise-t-il à Keystone-ATS.

'Diversité et équilibre'

Pour le Conseil National, Le Centre du Valais romand lance six candidats, dont trois femmes. Une parité qui est 'une première' et qui réjouit le parti et son président. Le parti a aussi voulu 'une diversité des régions' avec des représentants de tout le Valais romand, et 'une diversité générationnelle' avec des candidats nés entre 1962 et 1986.

'Diversité et équilibre qualifient bien la liste soumise au Congrès', estime Joachim Rausis. Les sortants Benjamin Roduit, entré sous la coupole fédérale en cours de législature début 2018, et Sidney Kamerzin, élu en 2019, se représentent.

Sur la liste figurent quatre autres candidats: Claire-Lise Bonvin, députée au Grand Conseil valaisan depuis 2017 et ancienne présidente du Conseil général de la Ville de Sion, Ludivine Luy-Lovey, députée suppléante au Grand Conseil depuis 2021, Françoise Métrailler, députée au parlement cantonal depuis 2017 et Fabien Schafeitel, également élu depuis 2017.

Une inconnue

Lors des élections fédérales de 2019, la famille C a réuni 34,8% de l'électorat, soit son minimum historique (- 5 points en quatre ans). Pour cet automne, Le Centre Valais romand n'avance pas d'objectif chiffré, mais défendra ses acquis.

'Nous partons dans l'inconnu avec un nouveau nom', rappelle Joachim Rausis. Le président espère que cette nouvelle donne sera porteuse, 'le trend semble favorable', note-t-il.

Listes jeunes

La liste du Centre Valais romand pour le National sera apparentée et sous-apparentée aux listes jeunes et à celles de la famille C. La campagne n'ayant jamais été lancée aussi tôt, le parti se laisse le temps d'introduire éventuellement de nouvelles listes.

En tout, le canton du Valais dispose de dix fauteuils à Berne: huit à la Chambre du peuple (trois centristes, deux UDC, un libéral-radical, un socialiste, un Vert) et deux à la Chambre des cantons (deux centristes).

