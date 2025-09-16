Le Centre a choisi Yvonne Bürgin comme présidente de son groupe

Yvonne Bürgin a été élue mardi présidente du groupe parlementaire du Centre et du Parti évangélique ...
Le Centre a choisi Yvonne Bürgin comme présidente de son groupe

Le Centre a choisi Yvonne Bürgin comme présidente de son groupe

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Yvonne Bürgin a été élue mardi présidente du groupe parlementaire du Centre et du Parti évangélique (PEV). La conseillère nationale zurichoise succède ainsi au Valaisan Philipp Matthias Bregy, devenu président du parti en juin dernier.

Yvonne Bürgin dispose de 'l'expérience politique et des compétences nécessaires' pour assumer cette fonction, peut-on lire dans un communiqué. Mme Bürgin a été élue au Conseil national en 2023.

Avant cela, elle a été députée au Grand Conseil zurichois durant dix ans (2013-2023). Elle a même présidé le parlement cantonal durant la législature 2018-2019. La Zurichoise avait également dirigé le groupe du Centre au Grand Conseil de 2019 à 2023.

Lors du vote, les membres du groupe parlementaire du Centre et du PEV ont préféré la Zurichoise à la conseillère nationale argovienne Maya Bally.

'C’est pour moi une joie et un honneur de représenter Le Centre en tant que présidente de groupe et de renforcer nos valeurs communes', a déclaré Yvonne Bürgin. La Zurichoise occupe depuis quatre ans le poste de vice-présidente du Centre Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Police lausannoise: Olivier Botteron partira l'été prochain

Police lausannoise: Olivier Botteron partira l'été prochain

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 14:55

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 10:11

Asile et migration: le Parlement soutient le mécanisme de solidarité de l'UE

Asile et migration: le Parlement soutient le mécanisme de solidarité de l'UE

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 09:53

Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Suisse    Actualisé le 16.09.2025 - 14:30

Articles les plus lus