Le Conseil fédéral décide d'adhérer à l'European Sky Shield

La Suisse doit adhérer au bouclier antimissile européen. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi la déclaration au protocole d'accord sur l'European Sky Shield. Les commissions des Chambres fédérales seront consultées pour avis.

L'initiative European Sky Shield a été lancée par l'Allemagne en août 2022. Elle a pour objectif de mieux coordonner et de regrouper les projets d'acquisition de matériel de défense aérienne en Europe afin d'obtenir des économies d'échelle, d'améliorer l'interopérabilité des systèmes et de permettre une coopération en matière d'instruction, d'entretien et de logistique.

Onze Etats ont déjà signé la déclaration d’adhésion au protocole d’accord. En y adhérant, la Suisse veut accroître ses possibilités de coopération internationale. Cela concerne autant les projets d'acquisition que l'instruction et les aspects logistiques dans le domaine de la défense sol-air.

Le protocole d’accord définit les dispositions générales pour l’acquisition en coopération des systèmes de défense anti-aérienne.

/ATS