Le Conseil fédéral demande une rallonge de 98 millions pour 2026

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le Conseil fédéral sollicite vendredi un premier supplément de quelque 98 millions de francs au budget 2026. La majeure partie des fonds sont destinés aux programmes de l'UE pour la recherche et l'innovation.

En novembre dernier, la Suisse et l'UE ont signé l'accord sur les programmes de l'UE dans le cadre des négociations sur le paquet d'accords avec Bruxelles. Pour y participer la Suisse doit verser une contribution obligatoire.

Sur la somme demandée par le gouvernement, 67,3 millions de francs sont destinés à ces programmes de recherches. Les trois autres crédits concernent l'Agence spatiale européenne (7,6 millions), l'indemnisation de CFF Cargo pour le transport par wagons complets isolés (19,9 millions) et le chargement des automobiles (3,16 millions).

Les crédits supplémentaires sont en partie compensés par des réductions de dépenses.

