Le Covid-19 a à nouveau été la troisième cause de décès en 2021

Le Covid-19 a été la troisième cause de décès en Suisse l'an dernier, comme en 2020. Seuls les maladies cardiovasculaires et le cancer ont davantage contribué à la mortalité, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le nombre total de décès a toutefois diminué durant la deuxième année de pandémie. Il est passé de 76'195 en 2020 à 71'166 en 2021. Le taux de mortalité est revenu au niveau habituel d'environ 70'000 décès par année.

Près de la moitié des décès sont dus à des maladies cardiovasculaires (27%) ou à une tumeur maligne (22%), souligne l'OFS. Le Covid-19 a été la principale cause de décès de 9294 personnes, soit 8% du total, contre 12% en 2020. Le coronavirus a plus fortement touché les hommes que les femmes.

Parmi les principales causes de décès figurent également la démence, les maladies de l'appareil circulatoire, le diabète et les accidents et morts violentes. La grippe, en revanche, n'a quasiment pas fait de victime. Deux cas mortels d'influenza ont été enregistrés en février et un en décembre.

/ATS