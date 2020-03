Le Covid-19 a fait plus de 600 cas de contamination en Suisse

La Suisse a partiellement fermé mercredi sa frontière avec l'Italie pour tenter d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Plus de 150 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures dans le pays.

Neuf postes secondaires ont été fermés, a indiqué lors d'une conférence de presse à Berne Christian Bock, directeur de l'Administration fédérale des douanes. Cette mesure, qui vise à canaliser le trafic frontalier vers les grands passages frontières, doit permettre de mieux remplir le mandat de contrôle par la Suisse des décrets italiens.

Le but n'est pas de fermer le passage, mais de mieux surveiller les allers et venues, a assuré le responsable. La frontière avec l'Italie reste ouverte pour les travailleurs frontaliers, a-t-il ajouté. La décision s'applique avec effet immédiat.

Les points de passage fermés sont ceux de Pedrinate, Ponte Faloppia, Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone, Indeminime. Selon M. Bock, il n'est pas question d'en faire de même aux postes genevois par exemple. Les douaniers sont actuellement en mesure de faire les contrôles nécessaires à toutes les frontières.

Barre des 600 cas franchie

La propagation du nouveau coronavirus, elle, se poursuit en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait recensé mercredi à midi 645 cas de contamination, dont 32 sont en cours d'analyse après un premier résultat positif. Le nombre de nouveaux cas est en très légère baisse par rapport à mardi (164 cas annoncés).

La maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) a également fait trois morts. Les trois personnes décédées étaient toutes âgées. Il s'agit d'une octogénaire au Tessin, d'une femme de 74 ans domiciliée dans le canton de Vaud et d'un homme de 76 ans à Bâle-Campagne.

Quasiment tous les cantons sont désormais touchés par l'épidémie. Nidwald (4 cas) et Schaffhouse (1) ont fait part de leurs premiers cas mercredi. Seuls Obwald, Uri et Appenzell Rhodes-Intérieures n'ont pas annoncé de cas jusqu'à présent. Le Tessin est de loin le plus touché avec 120 cas confirmés de SRAS-CoV-2.

Personnes à risque testées

53% des cas concernent des hommes et 47% des femmes. Les personnes âgées entre 30 et 59 ans représentent la plus grande part des contaminations.

Face à la forte progression de l'épidémie en Suisse, l'OFSP avait changé en fin de semaine passée ses règles pour éviter la paralysie du pays. Seules les personnes particulièrement vulnérables ou devant être hospitalisées et le personnel des établissements médicaux sont testés.

Les personnes ne présentant que de faibles symptômes et pas de risque particulier ne sont pas contrôlées. Les règles de la quarantaine ont également été modifiées. Les quarantaines deviennent plus courtes et touchent moins de monde.

Alors qu'en Chine, l'épidémie semble refluer rapidement, elle se développe à vive allure en Europe. Entre-temps, 44 pays sont concernés avec plus de 80'000 cas confirmés et plus de 700 décès, a déclaré Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'Office fédéral de la santé publique, présent à la conférence de presse.

Mesures économiques

Pays le plus touché, l'Italie compte plus de 10'000 cas et 631 morts. L'Allemagne a dépassé la barre des 500 et la France celle du millier de cas.

Les autorités suisses ont également pris des mesures pour soutenir l'économie. Les entreprises pourront utiliser plus rapidement le chômage partiel à cause du coronavirus. Le délai pour déposer des demandes de réduction de l'horaire de travail a été réduit de dix à trois jours.

Le délai de carence d'un jour réclamé par les syndicats n'a en revanche pas été décidé, a précisé lors de la conférence de presse la secrétaire d'Etat à l'économie Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Les autorités étudient une solution de cautionnement pour aider les entreprises à faire face à leur crise de liquidité.

/ATS