Le FNS récompense les meilleures photos scientifiques suisses

Du masque d'oiseau au mouvement de phytoplancton au microscope: le Fonds national suisse a récompensé les meilleures images scientifiques 2026. Les vingt images et vidéos primées seront exposées lors des Journées photographiques à Bienne du 9 au 31 mai.

Un jury international a décerné quatre premiers prix et seize mentions parmi les 314 œuvres soumises, a annoncé lundi le Fonds national suisse (FNS) dans un communiqué.

Le premier prix dans la catégorie 'Objet d'étude' a été décerné à l'anthropologue Claire Galloni d'Istria de l'Université de Genève, pour sa photo d’une collègue portant un masque d’oiseau. Dans la catégorie 'Femmes et hommes de science', le premier prix est revenu à Mirjam Widmer, étudiante à l’Ecole supérieure Zentrum Bildung, pour son portrait d’une spéléologue aux prises avec une chute d’eau souterraine.

Jayant Abhir de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich remporte la catégorie 'Lieux et outils' pour sa photographie de la Lune aperçue à travers la structure câblée d’un télescope à La Palma. La catégorie 'Vidéos' est remportée par Inés Segovia Campos de l’Université de Genève. Son film document, au microscope, le mouvement collectif de phytoplancton.

En plus de ces quatre prix, seize mentions ont été attribuées à d’autres œuvres. Les sujets allaient d'une mousse chatoyante aux cristaux de vitamine B scintillants, en passant par du bois de balsa couleur rouge sang, et la rencontre entre un biologiste et un aigle sur une falaise au Groenland.

Lancé en 2017, le Concours FNS d’images scientifiques a rassemblé plus de 3800 images documentant les activités de scientifiques. Elles sont disponibles sur une galerie en ligne.

/ATS