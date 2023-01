Le Grand Conseil accepte un congé parental de 24 semaines à Genève

A Genève, la majorité de droite du Grand Conseil a accepté jeudi soir l'initiative constitutionnelle des Vert'libéraux 'Pour un congé parental maintenant!'. Le souverain devra se prononcer sur cette modification de la constitution.

L'initiative propose d'ajouter huit semaines aux seize semaines de congé maternité pour un congé parental de 24 semaines, dont six iraient obligatoirement au parent qui ne bénéficie pas de l'assurance maternité, tandis que deux semaines seraient à répartir au sein du couple. Les huit semaines supplémentaires seraient financées par une hausse des cotisations paritaires de 0,15 à 0,2%.

'Genève sera précurseur. D'autres cantons attendent cette décision', a relevé le député PDC Bertrant Buchs, rapporteur de majorité. 'Il faut aller de l'avant, malgré les défauts de l'initiative', a-t-il plaidé.

'Une tromperie'

La gauche a énuméré les défauts: risque de voir les femmes perdre deux semaines de congé maternité au nom de la flexibilisation et de la liberté dans le couple, l'obligation des employés de cotiser au congé parental sans garantie d'y avoir droit, l'exclusion des indépendants du dispositif, le risque d'invalidation par le Tribunal fédéral.

'Ce texte est une tromperie', a déclaré la rapporteuse de première minorité Jocelyne Haller, députée d'Ensemble à gauche. En vain, le PS a demandé en urgence jeudi un débat sur un projet de loi qui aurait servi de contreprojet à cette initiative.

'Favoriser l'égalité'

'Le texte demande un financement. C'est une manière indirecte d'instaurer un congé parental, car Berne l'interdit aux cantons', a salué la députée PLR Véronique Kämpfen. Pour Bertrand Buchs, la loi d'application répondra aux préoccupations soulevées par la gauche.

Sur le fond, la droite estime que l'initiative des Vert'libéraux permettra de mieux concilier vies professionnelle, privée et familiale et favoriser l'égalité entre hommes et femmes. Quant aux employeurs, ils auront tout intérêt à proposer le congé parental. 'Ce sera un attrait supplémentaire pour les entreprises', a indiqué le PLR Cyril Aellen.

Le Grand Conseil a accepté la prise en considération de l'initiative par 53 oui, 34 non et une abstention, mais il a refusé le principe de lui opposer un contreprojet par 55 non et 38 oui. Comme toute modification de la constitution, cette initiative fera l'objet d'une votation populaire.

/ATS