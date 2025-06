Le Grand Conseil demande d'agir pour un cessez le feu à Gaza

Le Grand Conseil valaisan a accepté, vendredi, une résolution pluripartite urgente en lien avec les événements qui touchent Gaza. Celle-ci demande au Conseil fédéral d'agir en urgence pour un cessez-le-feu et la fin des hostilités.

Le texte proposé par les députés Clément Borgeaud (PS), Urs Juon (Le Centre du Haut-Valais), Nicolas Bonvin (Le Centre du Valais romand) et Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen (NEO) appelle 'à un cessez-le-feu immédiat, total et durable entre toutes les parties engagées dans le conflit à Gaza.'

'Il n'est pas de mots assez forts pour décrire l'horreur de ce qui se passe en ce moment au bout de la Méditerannée', a résumé le président du PS du Valais romand, Clément Borgeaud, vendredi au Grand Conseil. 'Nous ne pouvons pas rester indifférents.'

Respecter la vie humaine

Le texte condamne fermement les bombardements sur les zones civiles, les hôpitaux, les écoles et les abris, ainsi que toute forme de punition collective. Il demande la fin immédiate des violences, des déplacements forcés, des privations de nourriture, d'eau, d'électricité et de soins médicaux infligées aux civils.

La démarche se veut une forme de solidarité avec toutes les victimes innocentes et appelle à la mobilisation immédiate de l'aide humanitaire. Elle affirme que les enfants de Gaza ont droit à la vie, à la sécurité, à la dignité et à l'avenir.

Le Gouvernement valaisan est ainsi invité à user de tous les moyens à sa disposition pour inciter la Confédération à agir en faveur d'une cessation des hostilités et de la préservation de la sécurité des civils, en particulier des enfants.

Le texte rappelle que la paix, la justice et la sécurité ne peuvent être obtenues que par le respect de la vie humaine et du droit des peuples à vivre libres de la terreur et de la guerre.

'C'est du théâtre'

Elle demande au Conseil fédéral de faire entendre la voix de la Suisse pour une fin immédiate de la guerre dont sont victimes des milliers et des milliers d'innocents, en particulier les enfants de Gaza.

La résolution urgente a été soutenue par une majorité du Grand Conseil (73 oui, 23 non et 14 abstentions). Les deux groupes UDC ont voté contre, bien qu'ils ne sous-estiment pas la situation.

'Ce n'est pas le rôle d'un parlement cantonal de se prononcer sur des affaires internationales', a balayé Blaise Melly (UDC du Valais romand). 'Cette résolution, c'est du théâtre! Ce n'est pas ici, dans ce parlement cantonal, que l'on peut changer cela'. Une vision partagée par Romano Amacker (UDC du Haut-Valais).

/ATS