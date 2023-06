Le NCSC parle d'une attaque d'intensité « exceptionnellement élevée »

Plusieurs sites internet de l'administration fédérale continuent d'être inaccessibles par intermittence, annonce le NCSC. Les motifs des pirates qui ont provoqué cette attaque d'intensité 'exceptionnellement élevée' ne sont pas connus.

Les hackers 'adaptent leurs vecteurs d'attaque aux mesures de défense' mises en place et d'autres interruptions sont possibles, a indiqué le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) mardi à Keystone-ATS.

Au sujet du groupe 'NoName' qui a revendiqué l'attaque en ligne hier, le NCSC explique que c'est un groupe 'associé à la Russie'. Il ajoute que 'ne pouvant que spéculer sur les motifs des agresseurs, il ne donne donc aucune information à ce sujet'.

A propos de l'adresse du Président ukrainien Volodymyr Zelensky prévue devant le Parlement jeudi après-midi, le NCSC indique que 'les Services du Parlement mettent tout en œuvre pour que la diffusion en direct se déroule sans problème'. Pour des raisons de sécurité, aucune information n'est donnée sur 'les mesures prises et les dispositifs en place'.

D'une manière générale, le NCSC indique que la Confédération travaille en permanence à la protection de ses systèmes et adapte le dispositif de sécurité, tout en gardant en tête l'équilibre entre risque résiduel et coût des mesures.

A cause de cette attaque 'étendue' et d'une intensité 'exceptionnellement élevée', une grande partie des sites internet de l'administration fédérale et des entreprises proches de la Confédération, ainsi que plusieurs applications, sont temporairement indisponibles depuis lundi matin.

/ATS