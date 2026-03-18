Le National en voie de décourager les visites aux urgences
Les patients se rendant aux urgences sans délégation médicale doivent être taxés. Le National ...
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Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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