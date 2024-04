Le National entre en matière sur l'agenda du Conseil fédéral

Le National soutient l'orientation du programme de la législature du Conseil fédéral pour les années 2023-2027. Chaque groupe a insisté mardi sur ses priorités lors du débat général. La discussion, prévue jusque dans l'après-midi, se poursuit sur les détails.

La feuille de route du gouvernement comprend quatre lignes directrices, auxquelles sont subordonnés 25 objectifs et 112 mesures. Ces lignes se fondent sur la prospérité et les chances liées au numérique, la cohésion nationale et intergénérationnelle, la sécurité et la promotion de la paix, et la protection du climat et des ressources naturelles.

Ambitieux et bien construit pour certains, une énumération non contraignante et pas assez ciblée pour d'autres, l'agenda ne doit pas être trop volumineux, ont relevé certains orateurs. Le but n'est pas que chaque parti transpose son propre programme. Espoir vain.

Des améliorations sont voulues dans divers domaines, comme le climat, l'Etat social ou la sécurité. Le Conseil fédéral doit 'prendre ses responsabilités', ont demandé le Centre et le PVL.

