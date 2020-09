Le PBD se prépare à une éventuelle fusion avec le PDC

Le PBD se prépare à un éventuel avenir commun avec le PDC. Les délégués réunis samedi au Weissenstein (SO) ont accepté une révision des statuts ouvrant la voie à une possible fusion avec le PDC pour former un nouveau parti centriste.

En rappelant que la base du Parti bourgeois-démocratique (PBD) souhaitait que les valeurs du parti soient préservées, le président Martin Landolt a relevé que le PBD voulait envisager la défense et la conservation de ces valeurs sous un toit commun avec le PDC.

Par ailleurs, les délégués ont délivré les mots d'ordre pour les votations du 27 septembre. A l'unanimité, ils ont prôné le rejet de l'initiative 'de limitation', considérée comme hasardeuse.

Ils ont en revanche recommandé un oui aux avions de combat, au congé paternité et au relèvement des déductions fiscales pour les frais de garde des enfants. Enfin, les délégués ont majoritairement recommandé de voter oui à la loi sur la chasse.

L'assemblée s'est également penchée sur l'initiative 'Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement', qui sera soumise au peuple le 29 novembre. Contrairement au PDC, l'assemblée du PBD prône son approbation.

/ATS