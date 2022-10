Le PLR François Armada élu à la Municipalité d'Yverdon

Le PLR conserve son siège à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD). François Armada a été élu dimanche au deuxième tour de l'élection complémentaire, devançant la candidate de la gauche radicale Ella-Mona Chevalley.

François Armada a glané 3018 voix, soit 56,83% des suffrages, contre 40,26 % pour sa collègue du Conseil communal. Le taux de participation s'est monté à 26,6%, contre 29,8% au premier tour.

Soulagement

Devancé de 142 voix à l'issue du premier tour du 25 septembre, le PLR a logiquement inversé la tendance face à sa rivale de Solidarité & Ecologie. Il a bénéficié du report des voix des trois autres candidats du premier tour, issus de l'UDC, du Centre et des Vert'libéraux, qui avaient tous appelé à voter pour lui.

'C'est un grand soulagement de pouvoir garder ce deuxième siège PLR', a déclaré le nouvel élu à Keystone-ATS. 'Après un premier tour très ouvert, nous sommes heureux d'avoir pu mobiliser l'électorat de droite. A l'instar des élections cantonales, l'alliance a bien fonctionné', s'est-il réjoui.

Homme de consensus

Agé de 54 ans, dont 22 ans comme conseiller communal, François Armada travaille comme technicien du bâtiment. Durant la campagne, il s'est posé en rassembleur, en homme de consensus désireux de défendre 'une ville où tout le monde s'y retrouve'.

François Armada reprend la place laissée vacante par son collègue de parti Jean-Daniel Carrard. L'ancien homme fort de la cité thermale, syndic entre 2015 et 2021, avait démissionné en avril en expliquant ne plus s'y retrouver dans la nouvelle majorité rose-verte de la Municipalité.

Equilibre inchangé

Hérité des élections communales de 2021, l'équilibre reste ainsi le même au sein de l'exécutif de la deuxième ville du canton de Vaud: trois socialistes (Brenda Tuosto, Pierre Dessemontet et Jean-Claude Ruchet), deux écologistes (Carmen Tanner et Benoist Guillard) et deux libéraux-radicaux (Christian Weiler, François Armada).

Prévue au 1er décembre, la date d'entrée en fonction de François Armada doit encore être confirmée, selon Maximilien Bernhard, président du PLR Yverdon.

