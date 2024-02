Le PLR cherche deux nouveaux Romands à la vice-présidence

La conseillère aux Etats Johanna Gapany (FR) et le conseiller national Philippe Nantermod (VS) renoncent à se représenter pour un nouveau mandat à la vice-présidence du PLR Suisse. Le parti a déjà lancé le processus pour leur trouver des successeurs.

La présidence du PLR regrette les décisions de Johanna Gapany et de Philippe Nantermod, mais les accepte 'avec respect et compréhension', écrit le parti jeudi dans un communiqué. Après trois et huit ans en tant que vice-présidents, la Fribourgeoise et le Valaisan souhaitent tous deux avoir plus de temps à consacrer à leurs jeunes familles. La direction du parti a déjà lancé le processus visant à compléter à nouveau la vice-présidence avec des représentants de la Suisse romande.

Le président du PLR Thierry Burkart, en fonction depuis 2021, se met à disposition pour un nouveau mandat. Avec lui, les sortants Andrea Caroni (CE/AR), Andri Silberschmidt (CN/ZH) et la députée au Grand Conseil tessinois Alessandra Gianella se représentent également à la vice-présidence.

/ATS