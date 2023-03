Le PS fribourgeois lance sa campagne pour les élections fédérales

Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) lance sa campagne en vue des élections fédérales du 22 octobre. Outre le maintien de ses deux sièges au Conseil national, il entend récupérer le fauteuil perdu en 2021 au Conseil des Etats.

Le choix des candidats s'est opéré mercredi soir lors d'un congrès de nomination à Fribourg, en présence du conseiller fédéral Alain Berset, venu en voisin motiver les membres du PSF. Ceux-ci ont validé la candidature d'Alizée Rey au Conseil des Etats, histoire de récupérer le siège perdu lors de la complémentaire en septembre 2021.

Députée et ex-présidente du PSF, la Sarinoise de 35 ans veut regagner le fauteuil de Christian Levrat, parti présider La Poste Suisse. Sa tâche s'annonce difficile face aux deux sortantes, la PLR Johanna Gapany, élue en 2019 au détriment du centriste Beat Vonlanthen, et la centriste Isabelle Chassot, arrivée il y a un an et demi.

Deux sortantes

Pour le Conseil national, le congrès a retenu en premier lieu les candidatures des deux sortantes, à savoir la Broyarde Valérie Piller Carrard, 44 ans, élue en 2011, et la Lacoise Ursula Schneider Schüttel, 61 ans, à Berne depuis 2017, après un premier passage entre 2012 et 2015. Toutes deux ont à coeur de maintenir leurs sièges.

Outre Alizée Rey, en course pour les deux conseils, les autres candidats du PSF à la Chambre du peuple sont le Gruérien Grégoire Kubski, 32 ans, député, Nicole Tille, 53 ans, conseillère communale à Châtel-St-Denis, le Fribourgeois de la ville Samuel Jordan, 51 ans, et Adrian Leuthard, 50 ans, conseiller communal à Planfayon.

/ATS