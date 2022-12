Le PS ne comprend pas qu'Amherd n'ait pas revendiqué le DETEC

Le manque d'ambition de Viola Amherd suscite le mécontentement chez les socialistes: 'Nous ne comprenons pas que Mme Amherd n'ait pas pris ses responsabilités et revendiqué le DETEC', a déclaré la coprésidente du PS Mattea Meyer dimanche dans le 'SonntagsZeitung'.

La Zurichoise a qualifié la reprise du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) par Albert Rösti (UDC) et du Département des finances (DFF) par Karin Keller-Sutter (PLR) de 'coup monté' de la majorité UDC-PLR au Conseil fédéral. 'Cela remet en question la cohésion et le bon fonctionnement du gouvernement', a-t-elle commenté.

Mattea Meyer attribue en outre le mauvais résultat de son conseiller fédéral Alain Berset lors de l'élection à la présidence de la Confédération à des ressentiments à droite: 'Il est évident que dans le camp bourgeois, beaucoup ont voulu mettre des bâtons dans les roues d'Alain Berset'.

Son succès ne convient pas aux politiciens bourgeois du Parlement aux yeux de la conseillère nationale. Le Fribourgeois ne prévoit pour autant pas de démissionner: 'Il n'y a aucun signe qu'il soit fatigué de sa fonction. Au contraire', a assuré Mattea Meyer.

/ATS