Le PS veut devenir plus qu'un parti de référendums

Le PS veut devenir plus qu'un parti qui gagne des référendums. Le parti à la rose espère peser davantage au Parlement après les élections fédérales de cette année.

Derrière l'UDC, le PS doit rester la deuxième force politique du pays, a dit mardi devant les médias la co-présidente Mattea Meyer, lors du traditionnel apéro des Rois. Mais gagner des référendums contre la droite ou lancer des initiatives ne suffit plus, le parti veut avoir plus de poids aux Chambres, selon la conseillère nationale zurichoise.

Le but est de conserver tous les sièges au Conseil des Etats. Plusieurs sénateurs et sénatrices ne se représentent pas, ou ont été élus à d'autres fonctions, comme Elisabeth Baume-Schneider. Au National, on doit progresser, a assuré Cédric Wermuth, co-président, sans donner de chiffre précis.

Mais pas au détriment des Verts. 'L'électorat de gauche doit être élargi, mais vous ne nous verrez pas attaquer nos alliés', a répété le conseiller national argovien. Trois thèmes seront mis en avant durant la campagne: le pouvoir d'achat, le climat et l'énergie, et l'égalité entre femmes et hommes.

/ATS