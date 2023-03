Le PVL vaudois présente une candidature unique au Conseil des Etats

Les Vert'libéraux vaudois ont décidé mardi de présenter une seule candidature au Conseil des Etats lors des élections fédérales d'octobre. Il s'agit de la conseillère nationale Céline Weber.

L'assemblée générale du parti devait choisir entre une candidature unique ou un ticket composé de deux femmes. Un duo féminin avait les préférences du comité directeur et le conseiller national François Pointet avait retiré sa candidature pour cette configuration. 'Après des débats nourris', c'est toutefois l'option d'une candidature unique qui a été choisie par acclamation, indique le PVL vaudois.

Céline Weber sera aussi candidate au Conseil national. Le parti présentera trois listes pour l'élection à la Chambre du peuple. La liste principale, conduite par François Pointet, la liste 'Engagés pour demain' et la liste Jeunes 'respectent la représentativité des districts, des âges et des genres, ainsi que la diversité des professions, formations et fonctions politiques', précise le parti.

Lors de cette assemblée, il n'a pas été évoqué, à ce stade, d'apparentements éventuels.

/ATS