Le Parlement approuve le budget 2024, déficitaire de 249 millions

Après seulement trois séances du Grand Conseil mais non sans de vifs débats, le budget 2024 du Canton de Vaud est sous toit. Les députés ont largement approuvé mardi la version du Conseil d'Etat à une petite exception près, écartant une douzaine de modifications.

Le budget 2024 table sur un déficit de 249 millions de francs. Il comprend une baisse d'impôt pour les personnes physiques et des montants pour indexer le salaire de l'administration cantonale et du parapublic. Le total des charges brutes s'élève à 11,627 milliards de francs, en hausse de 4,9% par rapport au budget 2023.

Lors du vote final, il a été approuvé par 110 députés, contre sept refus et 21 abstentions. La majorité absolue était nécessaire. Les refus sont venus de la gauche radicale (EP) et les abstentions de quelques parlementaires UDC et socialistes.

/ATS