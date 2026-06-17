Le Parlement augmente la TVA pour la 13e rente AVS

Le National a refusé mercredi la proposition de financement mixte pour la 13e rente AVS. Il n'a accepté que l'augmentation de la TVA de 0,4 point, mais pas la hausse des cotisations salariales de 0,2 point.

L'augmentation de la TVA a été acceptée par 104 voix contre 87. Le National, grâce aux voix du PVL, a toutefois refusé de toucher aux salaires par 98 voix contre 96 et 4 abstentions.

Tout au long des débats, le National avait maintenu un financement unique via une augmentation de la TVA. L'UDC, le PLR et le PVL ont eu gain de cause. La gauche a critiqué la droite qui a refusé le double financement dans un seul but: augmenter l'âge de la retraite.

La ministre des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider a rappelé qu'un financement n'entrait en vigueur qu'en 2028. Deux rentes seraient versées sans financement. Cela représente 9 milliards. Il faudra des recettes plus importantes par la suite pour rétablir le niveau du fonds. Toutefois, a-t-elle assuré, 'la 13e rente sera versée dès décembre'.

Les deux Chambres devront confirmer vendredi lors de la votation finale.

/ATS