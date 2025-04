Le Pavillon suisse attend plus d'un million et demi de visiteurs

Le pavillon suisse de l'Exposition universelle d'Osaka a ouvert ses portes dimanche. Pendant six mois, il présentera un programme en immersion intitulé 'From Heidi to High-Tech', qui retrace la diversité et l'évolution rapide du pays.

La Suisse est un pôle mondial d'innovation et de haute technologie, qui n'oublie pas ses origines et traditions alpines, comme l'illustre le pavillon. Celui-ci, s'étendant sur 260 m2, a été inauguré en présence de la présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG), a indiqué le Département des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué dimanche.

La représentation suisse à Osaka se trouve sous la responsabilité de Présence Suisse, rattachée au Secrétariat général du DFAE, dont le responsable Markus Seiler était aussi de la partie.

Liens privilégiés

'Le Pavillon a pour objectif de permettre à la Suisse d’augmenter la perception de sa capacité d’innovation auprès du grand public et des décideurs japonais', explique l’ambassadeur Alexandre Edelmann, chef de Présence Suisse, cité dans le communiqué. Il vise aussi à renforcer les liens déjà privilégiés entre le Japon et la Confédération dans divers domaines.

Le programme 'scientifique' est réalisé en collaboration avec Swissnex, le réseau suisse de la formation, de la recherche et de l’innovation actif au plan mondial, autour des trois thématiques: 'Humanité augmentée', 'Vie' et Planète'.

'La Suisse s’est engagée à concevoir un pavillon exemplaire sur le plan environnemental. Son architecture fluide et organique, alliant légèreté des matériaux et sobriété énergétique, suscite déjà l’intérêt du public et des médias japonais', se réjouit la Confédération.

Les sphères de l'architecture, constituées d’une fine membrane résistante reposant sur des structures porteuses, s’intègrent dans un environnement verdoyant et paisible, 'offrant une expérience immersive et interactive'. Une boutique, ainsi que le 'Heidi Café' avec sa vue panoramique sur le site de l’Expo, agrémentent le tout.

Heidi, figure intemporelle prisée des Japonais, en est l'ambassadrice officielle. Elle incarne 'l’amitié historique entre les deux nations'.

Un accélérateur

Le Japon est le principal moteur des exportations helvétiques en Asie, et la Suisse fait partie des plus grands investisseurs étrangers dans l'archipel nippon. Le Pavillon suisse 'doit jouer le rôle d’accélérateur pour la défense des intérêts de la Suisse dans le pays.'

La présence officielle helvétique est basée sur le modèle d’un partenariat public-privé. De nombreuses grandes entreprises sont représentées, ainsi que des organisations comme Suisse Tourisme, Swiss Wine Promotion et plusieurs universités suisses.

Société du futur

L’Expo 2025 se déroule du 13 avril au 13 octobre sur l’île artificielle de Yumeshima, dans la baie d’Osaka. Pas moins de158 pays ainsi que huit organisations internationales y sont représentés. Construite autour du thème 'Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain', elle prévoit d’accueillir 28 millions de visites.

Cependant, la vente des billets n'a pas eu jusqu'à ce jour le succès escompté. Il s’agit de la deuxième exposition universelle organisée par la ville japonaise après celle de 1970.

