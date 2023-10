Le Ruki pourrait être le fleuve le plus noir du monde

Le fleuve le plus noir du monde est peut-être le Ruki, en République démocratique du Congo (RDC). Il est même plus foncé que le Rio Negro en Amazonie, selon une étude internationale dirigée par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

En raison de sa faible déclivité, le Ruki charrie très peu de sédiments. Son eau est par contre très chargée en matières organiques dissoutes, a indiqué mercredi l'EPFZ dans un communiqué. Il contient quatre fois plus de composés du carbone que le Congo dans lequel il se jette, et 1,5 fois plus que le Rio Negro.

Ces composés carbonés organiques parviennent dans le fleuve principalement par l'eau de pluie. Cette dernière tombe sur la végétation morte et la dissout, selon ces travaux publiés dans la revue Limnology and Oceanography.

En outre, durant la saison des pluies, le Ruki inonde la forêt environnante. L'eau y reste pendant des semaines et s'enrichit en matières organiques avant de se retirer très lentement, souligne Travis Drake, chercheur à l'EPFZ et premier auteur de l'étude, cité dans le communiqué.

https://www.youtube.com/watch?v=u5fBsJmzLO8

/ATS