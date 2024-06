Le Seeland bernois plus bas de 2,5 mètres qu'il y a un siècle

Le Seeland bernois s'enfonce. La surface du Grand Marais, dans la région des Trois Lacs, est désormais située, selon l'endroit, jusqu'à 2,4 mètres plus bas qu'il y a une centaine d'années, révèle une étude publiée dans le Swiss Journal of Geoscience.

Ces données pourraient être utiles pour prendre des mesures d'assainissement des sols, a indiqué à Keystone-ATS l'autrice de l'étude, Claudia Röösli, de l'Université de Zurich.

Au cours des deux derniers siècles, ce paysage caractérisé par des tourbières a été drainé par un système complexe de canaux afin de permettre l'agriculture sur un sol extrêmement fertile. La région est devenue la ceinture maraîchère de la Suisse.

Mais comme la tourbe s'est dégradée en raison d'une surexploitation agricole, la situation est parfois devenue critique pour la production agricole, écrivent les chercheurs zurichois. Des mesures sont donc nécessaires, mais l'ampleur exacte de cette dégradation au cours des 100 dernières années n'était pas connue jusqu'ici pour l'ensemble de la région.

Des cartes découvertes par hasard

Des mesures précises sont rendues possibles par une collection de cartes unique datant de 1920, découvertes par hasard, a expliqué Mme Röösli. 'L'altitude avait été calculée à la main pour 44'000 points', a-t-elle souligné. 'Cela a dû représenter un travail de fou. Pour nous, l'effort était déjà énorme et nous avons seulement cliqué sur les points à l'ordinateur.'

En numérisant la carte et en la comparant avec les données actuelles, les chercheurs ont pu montrer précisément comment la surface avait changé pour chacun des points. Ils savent ainsi dans quelle région l'affaissement du sol était le plus fort. Selon les scientifiques, cela aidera à déterminer les zones pour lesquelles un assainissement du sol est le plus important.

/ATS