Le Tessin lance deux initiatives pour réduire les coûts des médicaments

Le Tessin veut déposer deux initiatives cantonales auprès des Chambres fédérales pour réduire les dépenses en médicaments. L'idée est de 'responsabiliser tout le monde', a déclaré vendredi le chef du Département de la santé Raffaele De Rosa.

L'initiative 'Pour le remplacement obligatoire des médicaments interchangeables' vise à introduire le principe de l'obligation de remplacer une préparation originale ou un médicament de référence par un générique ou un biosimilaire. Ce qu'on appelle un biosimilaire n'est pas identique, mais très similaire à la préparation de référence et comparable en termes d'efficacité, de sécurité et de qualité.

Actuellement, en Suisse, les génériques sont délivrés dans 75 pour cent des cas, a déclaré De Rosa vendredi devant les médias, 'il y a encore un potentiel d'augmentation dans ce domaine'. En Allemagne, par exemple, le taux est de 92 pour cent.

La deuxième initiative, intitulée 'Pour une réduction du prix des médicaments après l'expiration du brevet', prévoit un mécanisme automatique de réduction du prix d'un médicament après l'expiration du brevet.

A ce moment-là, les coûts de recherche et de développement du médicament sont couverts et une augmentation de prix ne se justifie plus, a expliqué le conseiller d'Etat du Centre lors d'une rencontre avec les médias sur le thème des coûts de la santé.

Le Tessin veut soumettre ces deux textes au Parlement fédéral afin de modifier la loi sur l'assurance maladie. L'objectif est de réduire les dépenses de santé dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire.

'Un grand potentiel d'économies'

Tant la première que la deuxième initiative sont 'efficaces' en ce qui concerne les coûts de la santé, sans porter atteinte à la qualité des soins de santé et à la sécurité des patients, a encore expliqué M. De Rosa.

La mise en œuvre de l'initiative pour plus de génériques et de biosimilaires permettrait d'économiser environ un demi-milliard de francs, et la seconde encore plus. A l'échelle nationale, les coûts des médicaments ont plus que doublé au cours des dix dernières années.

Les deux initiatives doivent d'abord obtenir le feu vert du Grand Conseil tessinois avant d'être déposées à Berne.

/ATS