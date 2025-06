Le Valais veut lutter contre le dérèglement climatique

La catastrophe de Blatten a occupé mardi le Grand Conseil valaisan. Le Conseil d'Etat a annoncé vouloir investir pour lutter contre le dérèglement climatique qui frappe de plus en plus souvent et toujours plus fortement le Valais.

'Le Conseil d'Etat présentera une stratégie, une base légale et des moyens financiers pour être à la hauteur de l'enjeu environnemental', a déclaré le président du gouvernement cantonal Mathias Reynard.

A la tribune, le président de la Blatten, Matthias Bellwald a, lui, plaidé pour une reconstruction du village, 'sans bureaucratie et formalisme exagérés ou dissensions (ndlr: politiques).' 'Je vous garantis que nous ferons face à nos responsabilités à court, moyen et à long terme', lui a répondu Mathias Reynard.

Comme déjà annoncé, le gouvernement soumettra au Grand Conseil un crédit d'engagement de 10 millions de francs en faveur de Blatten. Il soutient également l'engagement rapide de moyens des services spécialisés. L'exécutif a déclaré ces travaux d'utilité publique.

/ATS