Le brouillard, arrivé par surprise pendant les fêtes, dur à prédire

Depuis plusieurs jours, les habitants du Plateau gardent largement la tête dans le brouillard, alors que les météorologues avaient prévu que le soleil percerait. En réalité, les prévisions en la matière s'avèrent compliquées, comme l'explique MétéoSuisse.

'La prévision de la limite supérieure du brouillard demeure l'une des tâches les plus difficiles du service de prévision', écrit MétéoSuisse sur son site Internet.

Le brouillard peut être plus ou moins haut que prévu, disent les météorologues. Il est donc recommandé de consulter les webcams le matin d'une excursion.

Le Plateau, terrain propice

La limite du brouillard dépend de plusieurs facteurs. Elle oscille entre 800 et 900 mètres d'altitude si un anticyclone se trouve directement au-dessus des Alpes ou si les pressions sont réparties de manière uniforme. En revanche, le brouillard plafonne entre 500 et 700 mètres si des vents de sud-ouest se lèvent.

La bise joue également un grand rôle. Plus elle est forte, plus le brouillard monte. En cas de faible bise, la limite peut osciller entre 900 et 1200 mètres et à 1500 mètres en cas de bise modérée.

Les météorologues précisent en outre que le Plateau est une région à brouillard. Toutes les conditions sont réunies pour que la grisaille s'installe dans cette région en automne et en hiver.

