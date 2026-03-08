Le camp bourgeois réussit à regagner un deuxième siège à Fribourg

La liste d'entente bourgeoise a reconquis un deuxième siège lors des élections communales dimanche ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La liste d'entente bourgeoise a reconquis un deuxième siège lors des élections communales dimanche à Fribourg. Les centristes Simon Murith et Isabelle Sob siégeront à l'exécutif, qui reste toutefois à gauche. Pierre-Olivier Nobs (Centre gauche) n'est pas réélu.

Le centre-droit a gagné son pari dans le chef-lieu cantonal qui visait à rééquilibrer les forces. Il regagne ainsi le siège perdu il y a cinq par le PLR, un résultat qui avait permis à la gauche de détenir quatre des cinq sièges du Conseil communal.

Simon Murith arrive en tête avec 3919 voix. Il devance le sortant PS Elias Moussa (3838), sa collègue de parti Isabelle Sob (3631), la socialiste Marine Jordan (3415) et la sortante verte Mirjam Ballmer (2722). Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal depuis 10 ans et qui incarnait le 30 km/h, mord la poussière, avec 2043 voix.

La liste bourgeoise comprenait deux centristes, deux PLR et un UDC, avec les finances et la mobilité comme priorités. Le syndic Thierry Steiert (PS) et le vice-syndic Laurent Dietrich (Centre) ne se représentaient pas.

