Le carnaval a commencé à l'aube à Lucerne et à Soleure

Le carnaval a débuté jeudi matin dans plusieurs cantons catholiques. A Lucerne et Soleure, le traditionnel coup d'envoi a été donné à 05h00 par un temps clément pour la saison. Ils étaient 13'000 à faire la fête dès l'aube dans la 'capitale' de la Suisse centrale.

Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie sur la rade lucernoise dans la clameur assourdissante de la foule. De là, le cortège s'est déplacé sur la place de la Chapelle, où le 'big-bang' symbolisant le début des festivités a retenti sous une pluie de paillettes.

Déjà une personne dans la Reuss

Rues et restaurants de la vieille ville se sont rapidement remplis pour célébrer la 'cinquième saison de l'année'. Environ 13'000 carnavaliers y étaient présents, soit un peu moins que les 15'000 de l'an dernier. La police lucernoise n'a pas chômé: elle a dû repêcher une personne tombée dans la Reuss, indique un porte-parole à Keystone-ATS.

De nombreux jeunes se trouvaient en outre en état d'ébriété dès les premières heures du carnaval. Les forces de l'ordre ont aussi saisi des matraques et des masques susceptibles d'être utilisés pour commettre des vols.

Groupes satiriques dans les bistrots

Le carnaval de Lucerne est le deuxième plus important de Suisse après celui de Bâle. Dès 14h00, un premier grand cortège est prévu à travers la ville. Un autre a lieu lundi. Le grand cortège final est agendé à mardi soir.

Vendredi, Lucerne renouera avec une ancienne tradition similaire à celle du carnaval de Bâle: dix groupes satiriques se relaieront dans huit restaurants pour brocarder l'actualité à l'occasion de la 'Värsli-Brönzlete' ('pisse de vers'). Au total, une centaine d'évènements carnavalesques sont prévus dans le canton.

Vacarme à Soleure

A Soleure, les festivités ont commencé à la même heure. La foule s'est réunie dès l'aube pour la traditionnelle 'Chesslete', qui s'emploie à chasser l'hiver selon une tradition qui remonte à 1888.

Des milliers de personnes vêtues de chemises et bonnets de nuit blancs ainsi que de foulards rouges ont réveillé les rues de la vieille ville en criant et en secouant cloches et crécelles. D'autres ont soufflé dans leur trompette, plongeant la ville dans un vacarme tonitruant.

Outre la Suisse centrale et Soleure, d'autres cantons alémaniques, tels St-Gall ou l'Argovie célèbrent aussi le carnaval depuis jeudi. Il en va de même du Valais et du Tessin.

