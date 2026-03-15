Le castor, un allié précieux pour la biodiversité, selon une étude

Les castors apportent de 'nombreux avantages' aux humains et à la nature, indique lundi une ...
Le castor, un allié précieux pour la biodiversité, selon une étude

Le castor, un allié précieux pour la biodiversité, selon une étude

Photo: KEYSTONE/DPA/THOMAS WARNACK

Les castors apportent de 'nombreux avantages' aux humains et à la nature, indique lundi une nouvelle recherche réalisée par un bureau de conseil mandaté par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Ils sont le meilleur allié pour retrouver des cours d'eau vivants.

Le castor augmente le nombre d'espèces végétales, permet le stockage de carbone grâce à ses barrages et purifie les eaux. Il est 'un allié de taille pour la biodiversité', indique à Keystone-ATS Cécile Auberson, coordinatrice scientifique pour le service conseil national castor et co-autrice de ce nouveau rapport.

Avec ces données, les chercheurs espèrent fournir aux autorités cantonales et fédérales 'des arguments solides pour promouvoir l'acceptation des rongeurs et l'intégrer au mieux dans les politiques publiques'.

Quatre champs d'actions sont mis en avant: l'aménagement et la revitalisation des eaux, la promotion des forêts humides, la biodiversité en zone urbaine et la cohabitation avec le monde agricole.

L'étude a été réalisée de 2020 à 2023 par le service conseil national castor.

/ATS
 

Actualités suivantes

Incendie dans un restaurant à Wittenbach SG: pas de blessés

Incendie dans un restaurant à Wittenbach SG: pas de blessés

Suisse    Actualisé le 15.03.2026 - 11:11

Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Suisse    Actualisé le 15.03.2026 - 12:04

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 18:34

800 personnes manifestent contre l'impérialisme à Genève

800 personnes manifestent contre l'impérialisme à Genève

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 16:39

Articles les plus lus

La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m

La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 06:51

800 personnes manifestent contre l'impérialisme à Genève

800 personnes manifestent contre l'impérialisme à Genève

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 16:39

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 18:34

Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Fort danger d'avalanche, surtout au sud des Alpes

Suisse    Actualisé le 15.03.2026 - 12:04

Le fondateur du WEF, Klaus Schwab, veut garder le forum en Suisse

Le fondateur du WEF, Klaus Schwab, veut garder le forum en Suisse

Suisse    Actualisé le 13.03.2026 - 22:53

La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m

La limite des chutes de neige descendra par endroits à 500-700 m

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 06:51

800 personnes manifestent contre l'impérialisme à Genève

800 personnes manifestent contre l'impérialisme à Genève

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 16:39

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 14.03.2026 - 18:34