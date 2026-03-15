Le castor, un allié précieux pour la biodiversité, selon une étude

Les castors apportent de 'nombreux avantages' aux humains et à la nature, indique lundi une nouvelle recherche réalisée par un bureau de conseil mandaté par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Ils sont le meilleur allié pour retrouver des cours d'eau vivants.

Le castor augmente le nombre d'espèces végétales, permet le stockage de carbone grâce à ses barrages et purifie les eaux. Il est 'un allié de taille pour la biodiversité', indique à Keystone-ATS Cécile Auberson, coordinatrice scientifique pour le service conseil national castor et co-autrice de ce nouveau rapport.

Avec ces données, les chercheurs espèrent fournir aux autorités cantonales et fédérales 'des arguments solides pour promouvoir l'acceptation des rongeurs et l'intégrer au mieux dans les politiques publiques'.

Quatre champs d'actions sont mis en avant: l'aménagement et la revitalisation des eaux, la promotion des forêts humides, la biodiversité en zone urbaine et la cohabitation avec le monde agricole.

L'étude a été réalisée de 2020 à 2023 par le service conseil national castor.

/ATS