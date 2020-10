Le chef de l'Armée suisse, le Commandant de corps Thomas Süssli, a été testé positif au Covid-19, a annoncé lundi l'armée dans un communiqué. Il est en isolation depuis aujourd'hui.

Thomas Süssli a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précise le communiqué. Il a fait un test de dépistage lundi dont le résultat est positif. Il ne présente pour l'instant aucun symptôme. Il 'se sent bien et conduit les affaires autant que possible depuis son domicile', précise l'armée.

/ATS