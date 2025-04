Le compte consolidé de la Confédération dans le vert en 2024

Le compte consolidé de la Confédération affiche un excédent de 11,3 milliards de francs en 2024. Ce résultat positif tient principalement aux assurances sociales, indique mercredi le Conseil fédéral.

Contrairement au compte de la Confédération, qui doit être avalisé par le Parlement et qui s'est soldé par un déficit de 800 millions en 2024, le compte consolidé prend également en considération les résultats des assurances sociales et des entreprises fédérales. Son but est de donner une vue complète de la situation financière de la Confédération. Les deux ne sont pas comparables.

En 2023, le compte consolidé de la Confédération avait bouclé sur un excédent de 8,4 milliards. L'augmentation de 3 milliards de francs de l'excédent entre 2023 et 2024 est principalement imputable aux résultats des placements des assurances sociales et à la forte progression des recettes fiscales, en particulier aux recettes supplémentaires issues de l'impôt fédéral direct et de l'impôt sur la valeur ajoutée.

/ATS