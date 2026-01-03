Le conseiller fédéral Beat Jans à Crans-Montana (VS)

Le conseiller fédéral Beat Jans est à Crans-Montana (VS) samedi après-midi, deux jours après le drame qui a causé 40 décès et 119 blessés. Le chef du Département fédéral de justice et police s'est d'abord rendu à Sion pour rencontrer les autorités cantonales.

Le Bâlois a rencontré le commandant de la police cantonale valaisanne Frédéric Gisler, la procureure générale Beatrice Pilloud et le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer, alors qu'il était accompagné de la cheffe de Fedpol Eva Wildi-Corté. Beat Jans s'est ensuite rendu à Crans-Montana.

Le conseiller fédéral s'est rendu directement sur les lieux du drame où il devrait déposer une gerbe de fleurs. Le ministre italien des Affaires étrangères italien Antonio Tajani s'y était rendu la veille.

Jeudi, le président de la Confédération Guy Parmelin avait également fait le déplacement. Il s'est notamment entretenu avec l'équipe d'identification des corps des victimes de l'incendie meurtrier survenu dans un bar dans la nuit du Nouvel An.

