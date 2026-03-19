Le contre-projet à l'initiative sur la neutralité est enterré

La neutralité suisse ne sera pas davantage définie dans la Constitution. Le Conseil des Etats ...
Le contre-projet à l'initiative sur la neutralité est enterré

Le contre-projet à l'initiative sur la neutralité est enterré

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La neutralité suisse ne sera pas davantage définie dans la Constitution. Le Conseil des Etats a validé jeudi, par 29 voix contre 11, la proposition de conciliation qui renonce à un contre-projet direct à l'initiative sur la neutralité. Il a finalement cédé.

/ATS
 

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