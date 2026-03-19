Le contre-projet à l'initiative sur la neutralité est enterré
La neutralité suisse ne sera pas davantage définie dans la Constitution. Le Conseil des Etats ...
RFJ
Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX
Actualités suivantes
Améliorer l'aide fédérale en cas de catastrophes naturelles
Suisse • Actualisé le 19.03.2026 - 10:05
Améliorer l'aide fédérale en cas de catastrophes naturelles
Suisse • Actualisé le 19.03.2026 - 10:09
Articles les plus lus
Améliorer l'aide fédérale en cas de catastrophes naturelles
Suisse • Actualisé le 19.03.2026 - 10:09
Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive
Suisse • Actualisé le 18.03.2026 - 18:35