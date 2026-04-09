Le corps du pilote qui s'est écrasé au Tessin a été retrouvé

Le corps d'un pilote qui s'était écrasé mi-mars dans la région de la vallée de la Bavona, au Tessin, a été retrouvé jeudi. Ce Suisse de 64 ans, originaire du canton de Fribourg, avait décollé de Locarno-Magadino en direction de la Suisse alémanique.

Le sauvetage a pu être mené à bien grâce à l'évolution des conditions d'enneigement, qui ont permis d'assurer la sécurité des équipes de secours, a indiqué la police cantonale tessinoise jeudi.

L'avion était tombé le 13 mars dans la région de Cima del Lago, au-dessus de San Carlo, dans la vallée de la Bavona. Le corps du pilote se trouvait dans le fuselage du véhicule, à une altitude de 2600 mètres.

Outre la police cantonale tessinoise, le Secours alpin suisse, le Service d'enquête de sécurité (SESE), les Forces aériennes suisses et la Rega ont également participé aux opérations de récupération.

Le SESE a ouvert une enquête préliminaire afin de déterminer les causes de l’accident. Conformément à l’article 98 de la loi fédérale sur l’aviation, le Ministère public de la Confédération (MPC) mènera la procédure pénale et coordonnera les mesures à prendre avec la police cantonale, selon le communiqué. L’enquête sera menée en parallèle et en étroite collaboration avec les autorités d’enquête du SESE.

/ATS