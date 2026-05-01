Le défilé du 1er mai à Bâle change de direction sans autorisation

Plus de 1000 personnes se sont rassemblées le 1er mai à Bâle à l'occasion des célébrations de la Fête du Travail. La manifestation s'est d'abord déroulée dans le calme, mais une partie des manifestants a bifurqué sans autorisation après le pont Mittlere Brücke.

Au lieu de se diriger tout droit vers la place du marché, la tête du cortège a bifurqué, peu après 11h00, pour faire un détour non autorisé. Peu après, de la peinture a été lancée depuis la foule en direction de l’hôtel Les Trois Rois, laissant des taches sur la façade.

La tête du cortège a poursuivi son chemin jusqu’à l’hôpital universitaire de Bâle, où un discours a été prononcé. Les manifestants ont critiqué les conditions de travail du personnel soignant, affirmant que les hôpitaux étaient gérés comme des entreprises et que les économies se faisaient au détriment des employés.

Anticapitalistes et anti-impérialistes

Le cortège s'est mis en marche à 11h00 pile depuis la Messeplatz. Des slogans anticapitalistes et anti-impérialistes ont été scandés à plusieurs reprises et des chants ont été entonnés. Peu après 11h00, les chants étaient dirigés contre les Etats-Unis et Israël.

Entre-temps, la manifestation s’est arrêtée et de brefs discours ont été prononcés. Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens. 'Nous sommes tous des enfants de Gaza', pouvait-on entendre en français. Les guerres impérialistes ont été critiquées, et le système patriarcal.

/ATS