Le don d'ovules devrait être autorisé en Suisse aussi bien pour les couples mariés que non mariés. Le Conseil fédéral a présenté jeudi les grandes lignes visant à légaliser cette pratique.

Actuellement, les couples mariés peuvent avoir recours au don de sperme en Suisse, mais pas au don d'ovule. Le Parlement a chargé en 2021 le Conseil fédéral de présenter un projet pour autoriser également le don d'ovules.

Pour le Conseil fédéral, aussi bien les couples mariés que non mariés doivent pouvoir avoir accès au don de sperme et d'ovules. 'La limitation actuelle aux couples mariés est désuète et ne correspond plus à la réalité sociale', écrit-il dans un communiqué.

Le projet de révision de la loi sur la procréation médicalement assistée devrait aussi intégrer d'autres changements, notamment un assouplissement du nombre maximum d'embryons pouvant être développé par cycle de traitement en cas de fécondation in vitro.

Le projet devrait être mis en consultation d'ici fin 2026.

