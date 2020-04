Le drive-in de dépistage de Berne équipé pour trois semaines

Le drive-in de dépistage du coronavirus opérationnel depuis jeudi dernier à Berne est actuellement équipé pour trois semaines, selon Jan von Overbeck, directeur du projet. Le matériel de protection manque.

Le nombre de tests est suffisant et beaucoup d'entreprises appellent pour en proposer, assure l'ancien médecin cantonal bernois dans une interview parue mardi dans La Liberté et ses journaux partenaires. 'Nous avons plutôt un souci avec le matériel de protection.'

Durant les premiers jours d'activité, sur 124 examens, six ont révélé une contamination, poursuit M. von Overbeck. 'Le taux est donc de 4 à 6%, mais l'échantillon est très petit', explique-t-il, ajoutant que le test affiche la même sécurité que celle d'examens en laboratoire.

Le directeur du projet donne par ailleurs des précisions sur la fréquentation du drive-in, qui fonctionne sur inscription en ligne et également ouvert aux personnes qui n'appartiennent pas aux groupes à risques. 'Jeudi, les 50 rendez-vous ont été réservés en moins d'une heure. Et vendredi matin, le quota de 100 était déjà pris à 7h30.'

Depuis, le drive-in a augmenté ses capacités à 500 rendez-vous par jour et réduit le temps du test de cinq minutes, sans compter l'attente dans la voiture, qui varie beaucoup. Et M. von Overbeck d'ajouter qu''entre 10 et 15% des personnes ayant reçu le feu vert pour se faire tester ne viennent pas'.

Questionnaire et ticket

Le drive-in du canton permet aux personnes qui pourraient être porteuses du virus de se faire tester rapidement sans sortir de leur voiture. Elles n'ont pas besoin d'avoir une recommandation d'un médecin comme cela est le cas ailleurs pour ce genre de tests.

La personne qui souhaite se faire tester répond à un questionnaire en ligne pour savoir si un test est opportun. Si tel est le cas, la personne reçoit un ticket et est invitée à se rendre sur place. L'accès est refusé aux personnes qui ne disposent pas d'un ticket.

Situé sur le site de la BEA, Expo à Berne, le centre de dépistage du coronavirus est facilement accessible en voiture. Les piétons, les cyclistes et les motards ne peuvent pas y être testés. L'infrastructure est gérée en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses (Ofac) et les entrepreprises Medgate et Viollier.

/ATS