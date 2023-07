Le feu ravage la façade d'une école primaire à Vernier (GE)

Un incendie a ravagé la façade d'une école primaire à Vernier (GE) dans la nuit de mardi à mercredi. L'établissement accueille 19 classes. Des solutions devront être trouvées d'ici à la rentrée scolaire pour les élèves de l'établissement.

'Nous allons tout faire pour accueillir les enfants, nous n'avons pas le choix et sommes condamnés à réussir', indique mercredi le conseiller administratif de Vernier Martin Staub. L'évaluation des dégâts subis par l'école est en cours. Mais la remise en état du bâtiment ne sera pas possible d'ici à la fin des vacances d'été.

Le feu s'est attaqué à la façade et à l'enveloppe thermique du bâtiment. Les vitres des classes ont explosé et les faux plafonds de deux salles se sont effondrés, précise le porte-parole du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS), le lieutenant Nicolas Millot.

Le SIS a envoyé 20 sapeurs-pompiers sur les lieux et 6 véhicules. 17 pompiers volontaires de la commune de Vernier ont également prêté main-forte pour venir à bout des flammes. Il y avait des risques de propagation rapide du feu, note le lieutenant Millot. Un pompier professionnel a été blessé à la main lors de l'intervention.

Toit préservé

Plusieurs lances et canons à eau ont été utilisés pour maîtriser l'incendie. 'Il existait un risque de propagation rapide du feu', souligne le lieutenant Millot. Les pompiers ont tout fait pour empêcher les flammes de détruire le toit de l'établissement de deux étages avec rez-de-chaussée.

Le feu est vraisemblablement parti du rez-de-chaussée et probablement à l'extérieur du bâtiment selon les premières constatations. La police genevoise ne peut pour l'instant rien dire à ce propos. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'incendie, précise juste Aline Dard, sa porte-parole.

Pour l'instant, 'c'est le choc et la tristesse' qui règnent, souligne Martin Staub. Des parents d'élèves inquiets se sont manifestés. Les autorités de la commune de Vernier ont pris contact avec le département de l'instruction publique (DIP) et l'office cantonal des bâtiments.

Selon la Tribune de Genève, l'école des Ranches avait récemment été rénovée.

/ATS