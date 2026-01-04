Le hérisson est l'animal de l'année 2026 par l'organisation de protection de la nature Pro Natura. Animal sauvage parmi les plus appréciés de Suisse, il fait face à une disparition progressive d'habitats adaptés.

Le hérisson est présent sur le territoire helvétique depuis environ 20'000 ans, écrit lundi Pro Natura dans un communiqué. Sa longévité s'explique par des terres agricoles adaptées à son mode de vie avec des plantes de hauteur moyenne et suffisamment d'insectes et de vers pour se nourrir.

Toutefois, cette situation a passablement changé lors du siècle dernier, alerte Pro Natura. Les haies, les tas de feuilles et les branches se sont raréfiés, les ruisseaux ont été canalisés sous terre et la production agricole est devenue plus intensive, faisant perdre au hérisson la majeure partie de ses habitats en zone agricole.

Face à ce phénomène, le hérisson a trouvé un habitat de substitution dans les jardins et les parcs des villages et des villes. Ce changement n'est toutefois pas sans risque, car la proximité des humains, des voitures ou des tondeuses est souvent fatale aux hérissons.

Des insectes rares

Tant lorsqu'il est jeune qu'adulte, la question de la nourriture est centrale chez le hérisson. S'il ne se gêne pas de goûter tout ce qui lui passe devant le museau, il ne peut digérer que de la nourriture d’origine animale, rappelle Pro Natura.

Il s'est donc spécialisé dans les insectes et hiberne en hiver lorsque ces derniers sont absents. Toutefois, cette nourriture a aussi tendance à se faire plus rare pendant le reste de l'année, ce qui complique encore la tâche du hérisson.

Pro Natura rappelle qu'il est classé comme 'potentiellement menacé' en Suisse depuis 2022 et dans l'Union européenne depuis 2024. L'organisation lance donc en mars 2026 un projet baptisé 'Bonjour nature' qui vise à soutenir les personnes qui souhaitent aménager leur jardin de manière naturelle en Suisse,

/ATS